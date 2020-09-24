Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон: Я бы не хотел, чтобы в стране снова ввели режим ЧП

    24.09.2020 12:32 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон утверждает, что не хотел бы вводить чрезвычайное положение в Республике Молдова, несмотря на то, что вчера в стране было зарегистрировано почти 800 новых случаев COVID-19.

    В то же время глава государства подчеркнул, что только парламент имеет право принять такое решение, сообщает ziarulnational.md

    «Это решение может быть принято только парламентом в случае необходимости. О введении чрезвычайного положения объявляется постановлением Законодательного органа.

    Если депутаты сочтут целесообразным выступить с такой инициативой, и она будет принята на голосовании в парламенте, то будет введено чрезвычайное положение, как это было в марте, апреле, мае.

    Максимум 60 дней. Тогда все ограничения, введенные властями, вступят в силу. Но, повторяю, надеюсь, что мы не окажемся в такой ситуации.

    Мы не можем остановить все, что связано с экономикой, и я не хотел бы снова заставлять людей оставаться в своих домах», - отметил Додон.

    Также глава государства не считает целесообразным для учеников полностью переходить на онлайн-обучение, как это было во время ЧП.

    «В сфере образования мы можем принимать некоторые решения, не останавливая учебный процесс. На этом этапе мы решили выносить решения по каждому заведению, населенному пункту отдельно.

    Когда заболевших несколько, заведение помещается на карантин. Это правильное решение, которое принято согласно протоколам.

    Не думаю, что ученики и родители согласятся остановить весь процесс и вернуться к онлайн-обучению», - заключил Игорь Додон.

     