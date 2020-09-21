Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон представил подписные листы в свою поддержку в ЦИК

    21.09.2020 18:11 TVC21 Новости - Политика

    Игорь Додон, объявляющий себя независимым кандидатом, но поддерживаемый ПСРМ, представил подписные листы с собранными в его поддержку подписями в ЦИК, чтобы быть официально зарегистрированным в президентской гонке.

    У Центральной избирательной комиссии есть семь дней для принятия решения, пишет agora.md

    Напомним, что 9 сентября Игорь Додон объявил, что баллотируется на второй срок на пост главы государства. Хотя он объявил себя независимым кандидатом, он признает, что его поддерживает ПСРМ, партия, неформальным лидером которой он является.

    Напомним, что для регистрации в президентской гонке кандидатам необходимо собрать от 15 до 25 тысяч подписей.

    На сегодняшний день на президентских выборах, назначенных на 1 ноября, зарегистрировано три кандидата - лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, председатель партии Платформы DA Андрей Нэстасе и Тудор Делиу от ЛДПМ.

     