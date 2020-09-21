Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип: У ДПМ было 30 мандатов, но с ней никто не хотел разговаривать

    21.09.2020 18:06 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ДПМ Павел Филип утверждает, что ему было больно от того, что депутаты покидают партию, но сегодняшний результат ему нравится.

    Об этом он заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковской.

    "Давайте говорить прямо, а не ходить вокруг да около. В прошлом году у ДПМ было 30 депутатов, но с ней никто не хотел разговаривать, ни в парламенте, ни внутри страны, ни внешние партнеры. Я хочу сказать, что после исключения из партии Никифорчука и Андронаке партия стала совершенно другой. На сегодняшний день у нас только 11 мандатов, но партия находится в местном управлении, в центральном управлении", - отметил Филип, пишет point.md.

    Он подчеркнул, что у ДПМ очень хороший диалог с внешними партнерами.

    "Мы ведем переговоры со всеми политическими силами, которые находятся в парламенте. Мы прошли тяжелый период за год, но мы хорошо справились с ситуацией. Нам удалось отреформировать Демпартию. Я вижу качественные изменения, которые происходят внутри партии. У нас другие люди, с которыми мы смотрим в одном направлении", - добавил политик.

     