Нэстасе: Политики избегают темы COVID, боясь потерять голоса

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе выступил с обращением к гражданам в связи с пандемией COVID-19.

Он утверждает, что граждане должны быть осторожны, а политики должны мотивировать людей предотвращать распространение вируса, сообщает tvrmoldova.md

«Независимо от того, где вы находитесь, берегите себя. К сожалению, близкий мне родственник борется с инфекцией на больничной койке. Я призываю вас не следовать за теми, кто говорит, что COVID не существует. Я знаю, что мало кто из политиков будет призывать вас защищаться, потому из-за этого они потеряют очки. В Республике Молдова около 40 процентов населения считает, что COVID-19 нет и опасности нет. Я вам говорю: он существует и он очень опасен. Я призываю вас защитить себя. Я знаю, что политики избегают от этой темы, зная, что потеряют очки, голоса. Берегите себя», - обратился Андрей Нэстасе к гражданам.

Напомним, что вчера в Республике Молдова было подтверждено 260 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии составило 46 596 случаев.