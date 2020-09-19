Додон: Надеюсь, что ограничение доступа в Приднестровье будет снято

Ограничение доступа в Приднестровье, введенное властями Тирасполя из-за COVID-19, является незаконным, заявил Игорь Додон во время передачи «Президент отвечает», выразив надежду, что 1 или 20 октября эти запреты будут сняты.

Глава государства добавил, что эта тема неоднократно обсуждалась с Вадимом Красносельским, передает noi.md

«Что будет, если людям не разрешат перемещаться? Признают эти выборы или нет? Я не уверен, что все страны откроют столько избирательных участков, сколько мы просили. Вы знаете, что ЦИК предложил открыть более 200 избирательных участков - это рекордное количество для диаспоры. Но может случиться так, что из-за COVID-19 не откроют, это право этих стран. В таком случае, что нам делать? Признать результаты выборов или нет? Конечно, мы должны их признать, потому что именно так проходят выборы во многих странах мира. Из-за этого выборы нельзя отменить. Мы должны открыть как можно больше участков за пределами страны и сделать все возможное, чтобы жители левобережья Днестра смогли попасть на избирательные участки», – сказал Игорь Додон.

Напомним, что Тирасполь намерен продлить до 1 декабря период, в течение которого доступ в Приднестровье будет максимально ограничен.

Проект нормативного акта уже опубликован на странице лидера левобережья Днестра Вадима Красносельского и должен быть одобрен тираспольским законодательным собранием.