Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: Секретарь ЦИК предупредил меня не выходить за рамки

    19.09.2020 15:30 TVC21 Новости - Политика

    После того, как Центризбирком не зарегистрировал Андриана Канду в качестве кандидата на президентских выборах, политик заявил, что обратится в Апелляционный суд.

    «Мы обратимся в Апелляционный суд, который, после того, как мы обжалуем это решение ЦИК в течение трех дней, должен будет вынести свое постановление в течение следующих пяти дней», - сказал Андриан Канду в эфире телепередачи на канале TV8.

    Политик также отметил, что если он не найдет справедливости в Республике Молдова, то обратится в международные инстанции.

    Более того Андриан Канду также сказал, что ему «угрожал» секретарь ЦИК Максим Лебединский, когда он подавал списки:

    «Он сказал мне, что у него есть сообщение от Игоря Додона, чтобы я не был таким критичным и не выходил  за рамки», - сказал политик.

    Максим Лебединский пока не прокомментировал эти заявления. 

     