Канду: Секретарь ЦИК предупредил меня не выходить за рамки

После того, как Центризбирком не зарегистрировал Андриана Канду в качестве кандидата на президентских выборах, политик заявил, что обратится в Апелляционный суд.

«Мы обратимся в Апелляционный суд, который, после того, как мы обжалуем это решение ЦИК в течение трех дней, должен будет вынести свое постановление в течение следующих пяти дней», - сказал Андриан Канду в эфире телепередачи на канале TV8.

Политик также отметил, что если он не найдет справедливости в Республике Молдова, то обратится в международные инстанции.

Более того Андриан Канду также сказал, что ему «угрожал» секретарь ЦИК Максим Лебединский, когда он подавал списки:

«Он сказал мне, что у него есть сообщение от Игоря Додона, чтобы я не был таким критичным и не выходил за рамки», - сказал политик.

Максим Лебединский пока не прокомментировал эти заявления.