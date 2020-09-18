Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Демидецкий: Я согласен с Додоном – полномочия президента надо расширять
    Президента в Молдове сегодня выбирают всенародным голосованием. А когда дело доходит до реализации его программы, у ...
    13
    Чобану о голосовании за рубежом: Никаких проверок подписей избирателей не будет
    Для участия в голосовании за рубежом и в Приднестровье 1 ноября зарегистрировались 60 тысяч граждан Молдовы. По просьбе ...
    8
    Додон: Люди желают стабильности, ответственности и надежных политиков
    Игорь Додон рассказал, о чем говорит с людьми в районах. ...
    17
    Филат обратился к Санду: Призываю отказаться от грязных игр и троллинга
    Фото: TVC21 Среди множества злодеяний, совершенных Плахотнюком, можно отметить, что публичное пространство и социальные ...
    58
    Андриана Канду не допустили к президентской гонке
    Фото: TVC21 Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать лидера «PROMOLDOVA» Андриана Канду в качестве ...
    19
    Срок подачи декларации о проживании истекает 1 октября
    Избиратели, желающие проголосовать на месте своего пребывания в день президентских выборов от 1 ноября 2020 года, могут ...
    13
    Тэнасе о циркуляре ЦИК: Он не имеет юридической силы, это пустая трата времени
    Циркуляр Центральной избирательной комиссии (ЦИК), запрещающий партиям финансировать кампании выдвинутых кандидатов, ...
    39
    Шаров о словах Додона об отставке: Для этого есть законодательство
    Министр образования Игорь Шаров заявил, что может выражать свое мнение по любому вопросу, который касается системы образования ...
    36
    Демидецкий: Нас готовят к «майдану»
    фОТО: TVC21 Журналист считает, что Майя Санду и ее партия, возможно, предчувствуя поражение на выборах президента, заранее ...
    112
    Андриевский о скандале с регистрацией диаспоры: Додона просто подставили
    Более 60 тыс. граждан Молдовы, находящихся за рубежом, а также проживающих в населенных пунктах в левобережье Днестра, ...
    108

    • Додон: Люди желают стабильности, ответственности и надежных политиков

    18.09.2020 17:19 TVC21 Новости - Политика

    Игорь Додон рассказал, о чем говорит с людьми в районах.

    “Люди устали от пустых слов. Люди хотят конкретных результатов. Хотят президента, премьер, которые если сказали – сделали“, – заявил Додон в ходе передачи «Президент отвечает», пишет actualitati.md

    Согласно главе государства, граждане больше не желают политиков, которые только обещают, но ничего не делают. Также люди не хотят, чтобы к власти пришли «другие, которые все разрушат».

    “Если сравнивать то, что есть сейчас, с тем, что было обещано, люди говорят: Мы видели тех, кто обещают, мы видим как в сложной ситуации справляетесь с выплатой и аграриям и пенсионерам, зарплаты и пенсии выплачиваются вовремя, вы нашли деньги и для медиков. Поэтому, мы больше не верим никому, кто обещает. Знаем вас и не хотим, чтобы пришел другой и все разрушил“, – заявил Додон.

    “Очень часто слышу о готовности некоторых оппонентов, которые уже вступили в кампанию, дать 2 тыс. леев пенсию. При этом мы спрашиваем – где вы были в прошлом или позапрошлом. Другие обещают еще что-то. Не все что блестит- золото. Люди хотят надежных политиков. Не этих, кто ходит и рассказывает в фейсбуке или на встречах, что мол, голосуйте за нас и мы дадим вам это“, – заявил президент страны.

    Игорь Додон рассказал еще об одном вопросу, который ему часто адресуют в районах: как долго терпеть депутатов, которые ничего не делают в парламенте и что делать с этим парламентом.

    В этом контексте, президент подтвердил свою позицию: он выступает за проведение досрочных парламентских выборов.

     