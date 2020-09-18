Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филат обратился к Санду: Призываю отказаться от грязных игр и троллинга

    18.09.2020 17:16 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Среди множества злодеяний, совершенных Плахотнюком, можно отметить, что публичное пространство и социальные сети заполонили всевозможные тролли, используемые против политических оппонентов.

    Андрей Нэстасе, Майя Санду, а также Влад Филат становились их жертвами. Об этом Влад Филат написал на своей странице в Facebook. Лидер ЛДПМ отмечает, что в последнее время он подвергся многочисленным нападкам, передает telegraph.md

    «К сожалению, я замечаю, что практика использования в своих целях прессы или определенных представителей гражданского общества была увековечена некоторыми партиями, которые когда-то осуждали эти действия», - сказал Влад Филат, намекнув на PAS.

    «Кроме того, яростные нападки и использование определенной лексики в социальных сетях начинают превышать все допустимые пределы. Никакая политическая борьба не оправдывает нападки на детей и личную жизнь», - отмечает лидер ЛДПМ.

    «Я понимаю, что мое возвращение на политическую арену беспокоит многих, и у меня нет проблем с нападками, но сделать мишенью моего ребенка - это слишком. Я призываю всех политиков и кандидатов в президенты отказаться от таких грязных игр, потому что такие приемы не принесут ожидаемых результатов. Это ненормально - просить политических оппонентов не нападать, а своих сторонников в прессе и НПО просить выполнять грязную работу. Однако жизнь продолжится и после выборов!», - обратился Филат к Майе Санду.

     