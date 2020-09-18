Андриана Канду не допустили к президентской гонке

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Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать лидера «PROMOLDOVA» Андриана Канду в качестве кандидата на президентских выборах 1 ноября. Решение было принято совсем недавно на заседании Комиссии.

Напомним, что в четверг, 17 сентября, ЦИК рассмотрела заявку Андриана Канду на регистрацию в электоральной гонке. В ходе изучения подписей секретарь комиссии Максим Лебединский обратил внимание на ряд нарушений, допущенных при сборе подписей, и предложил отклонить заявление на регистрацию. В свою очередь и Андриан Канду, и депутат Серджиу Сырбу отвергли обвинения и обвинили Лебединского в отсутствии беспристрастности. По предложению заместителя председателя ЦИК Владимира Шарбана обсуждение перенесено на пятницу, 18 сентября, сообщает deschide.md.

На сегодняшнем заседании «PRO MOLDOVA» потребовала отстранить Максима Лебединского от рассмотрения данного вопроса, но это предложение не было поддержано ни одним членом ЦИК.

После оглашения решения Андриан Канду вышел к своим сторонникам, которые ждали его перед зданием ЦИК.

«На сегодняшний день мы можем считать президентские выборы фальсифицированными», - сказал он.

Следует отметить, что для регистрации в качестве соискателей кандидаты представляют подписные листы, содержащие подписи не менее 15 000 и не более 25 000 избирателей не менее чем из половины административно-территориальных единиц второго уровня, которые также должны соответствовать другим положениям Избирательного кодекса. В административно-территориальных единицы второго уровня Республики Молдова должно быть собрано не менее 600 действительных подписей.