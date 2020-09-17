Санду: Серьезный кандидат должен говорить с примарами от всех партий

Лидер партии «Действие и солидарность» (ПДС) Майя Санду отвергла обвинения, выдвинутые председателем Платформы DA Андреем Нэстасе и лидером ЛДПМ Владом Филатом о том, что ПДС приглашает их мэров перейти к ним.

«Мы не делаем таких вещей, это естественные дискуссии, которые должен вести любой кандидат, проходящий во второй тур», - заявила Майя Санду, цитирует zdg.md

«Я разговаривала с г-ном Нэстасе и посоветовала ему, что если он действительно думает, что пройдет во второй тур, то ему следует вести переговоры с примарами ПДС, потому что на второй тур будет очень мало времени. Это диалог, который ведется на уровне партий, чтобы заручиться поддержкой во втором туре. Говорить с примарами очень важно. Этим летом мы побывали во многих населенных пунктах, поговорили со многими примарами. Некоторые приезжают на наши собрания. Да, как кандидат в президенты, я рассказываю народным избранникам, каково мое видение и как я им помогу.

Любой серьезный кандидат должен ездить по селам, чтобы говорить с примарами, в том числе от ПСРМ. Они увидели, что Додон не может дать им денег на запуск проектов по развитию в их населенных пунктах. Даже примары-социалисты понимают, что этих денег у них не будет. Да, дискуссии есть, но это естественные дискуссии», - заявила Санду.

Председатель ЛДПМ Влад Филат заявил 10 сентября, что представители ПДС предлагают примарам от его партии присоединиться к формированию, возглавляемому Майей Санду. В связи с этим Филат предупредил, что он может позвать членов ПДС «вернуться домой».

Андрей Нэстасе также посоветовал Майе Санду «не искать подходов к их примарам».