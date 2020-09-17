Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Степанюк: Белорусский урок должны усвоить и власть, и оппозиция Молдовы
    Бывший вице-премьер, политолог Виктор Степанюк считает, что сегодня белорусы должны быть призваны к миру, к диалогу, чтобы ...
    23
    Санду: Серьезный кандидат должен говорить с примарами от всех партий
    Лидер партии «Действие и солидарность» (ПДС) Майя Санду отвергла обвинения, выдвинутые председателем Платформы ...
    20
    Додон: Правительство Кику не уйдет в отставку до выборов президента
    Действующее правительство во главе с премьер-министром Ионом Кику продолжит свою деятельность как минимум до конца ...
    33
    Молдавские садоводы отмечают значительное увеличение спроса на яблоки
    По данным Таможенной службы РМ в период июль-август 2020 года из страны экспортировано около 24 тыс. тонн яблок нового урожая. Более ...
    27
    Филип: Отставка правительства на сегодняшний день – это большая безответственность
    Лидер ДПМ Павел Филип утверждает, что сегодня невозможно говорить об отставке правительства, так как в сложившейся ситуации ...
    71
    Глигор: ЦИК заранее определил количество избирательных участков за рубежом
    Предварительный список избирательных участков за рубежом уже появился, хотя только сегодня заканчивается период регистрации ...
    116
    Нелли Березовская, директор лицея: Педагогам некогда обращать внимание на критику
    Директор лицея "Михай Витязул" Нелли Березовская рассказала о том, как учителя воспринимают критику системы образования ...
    98
    ЦИК опровергает заявления о подготовке к фальсификациям
    ЦИК считает необоснованными обвинения со стороны некоторых конкурентов на предстоящих президентских выборах о "предполагаемых ...
    53
    Слусарь обвинил Минсельхоз в саботаже выплат компенсаций фермерам
    Вице-спикер парламента Александр Слусарь обвинил Министерство сельского хозяйства "в некомпетентности и саботаже ...
    54
    Канду: Стоимость тестов на COVID-19 не должна облагаться налогом
    Партия Pro Moldova выступает с законодательной инициативой о дополнении и изменении Налогового кодекса. ...
    89

    • Додон: Правительство Кику не уйдет в отставку до выборов президента

    17.09.2020 11:14 TVC21 Новости - Политика

    Действующее правительство во главе с премьер-министром Ионом Кику продолжит свою деятельность как минимум до конца избирательной кампании по президентским выборам, которые состоятся 1 ноября.

    Об этом заявил президент Игорь Додон в эфире передачи на телеканале Prime TV, сообщает unimedia.info

    «Правительство Кику не уйдет в отставку до окончания избирательной кампании по выборам президента. Это правительство остается и будет выполнять свои обязанности, по крайней мере, до конца президентской кампании», - сказал Игорь Додон.

    В то же время Игорь Додон признал, что есть некоторое недовольство деятельностью исполнительной власти в определенных сферах.

    «У меня много вопросов к этому правительству. Однако, давайте представим, что это было бы правительство прошлого года. Некоторые критикуют кабмин, потому что ситуация сложная, но он находит возможность поддержать расходы бюджета, платить зарплаты, пенсии, помощь каждому пенсионеру с пенсией менее 3000 леев, нашли 1 миллиард леев, чтобы не останавливать ремонт дорог, деньги на повышение зарплаты врачам. Никто не идеален, все делают ошибки, и президент страны делает ошибки. Я думаю, что некоторые сегменты можно использовать более эффективно, но я не буду их называть, это будет трактоваться как требование отставки кого-то, это наши внутренние дискуссии», - уточнил глава государства.

     