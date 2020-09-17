Додон: Правительство Кику не уйдет в отставку до выборов президента

Действующее правительство во главе с премьер-министром Ионом Кику продолжит свою деятельность как минимум до конца избирательной кампании по президентским выборам, которые состоятся 1 ноября.

Об этом заявил президент Игорь Додон в эфире передачи на телеканале Prime TV, сообщает unimedia.info

«Правительство Кику не уйдет в отставку до окончания избирательной кампании по выборам президента. Это правительство остается и будет выполнять свои обязанности, по крайней мере, до конца президентской кампании», - сказал Игорь Додон.

В то же время Игорь Додон признал, что есть некоторое недовольство деятельностью исполнительной власти в определенных сферах.

«У меня много вопросов к этому правительству. Однако, давайте представим, что это было бы правительство прошлого года. Некоторые критикуют кабмин, потому что ситуация сложная, но он находит возможность поддержать расходы бюджета, платить зарплаты, пенсии, помощь каждому пенсионеру с пенсией менее 3000 леев, нашли 1 миллиард леев, чтобы не останавливать ремонт дорог, деньги на повышение зарплаты врачам. Никто не идеален, все делают ошибки, и президент страны делает ошибки. Я думаю, что некоторые сегменты можно использовать более эффективно, но я не буду их называть, это будет трактоваться как требование отставки кого-то, это наши внутренние дискуссии», - уточнил глава государства.