Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Филип: Отставка правительства на сегодняшний день – это большая безответственность
    Лидер ДПМ Павел Филип утверждает, что сегодня невозможно говорить об отставке правительства, так как в сложившейся ситуации ...
    9
    Глигор: ЦИК заранее определил количество избирательных участков за рубежом
    Предварительный список избирательных участков за рубежом уже появился, хотя только сегодня заканчивается период регистрации ...
    10
    ЦИК опровергает заявления о подготовке к фальсификациям
    ЦИК считает необоснованными обвинения со стороны некоторых конкурентов на предстоящих президентских выборах о "предполагаемых ...
    30
    Слусарь обвинил Минсельхоз в саботаже выплат компенсаций фермерам
    Вице-спикер парламента Александр Слусарь обвинил Министерство сельского хозяйства "в некомпетентности и саботаже ...
    31
    Канду: Стоимость тестов на COVID-19 не должна облагаться налогом
    Партия Pro Moldova выступает с законодательной инициативой о дополнении и изменении Налогового кодекса. ...
    59
    Филип: Многие кандидаты будут играть в чужую игру в избирательной кампании
    Лидер ДПМ Павел Филип утверждает, что многие из кандидатов на предстоящих выборах будут играть в чужую игру. Об этом он ...
    74
    Волницкий: На президентских выборах у нас будет беспрецедентная неявка
    Фото: TVC21 Пассивное участие в президентских выборах может быть беспрецедентным, считает политолог Игорь Волницкий. ...
    98
    Усатый предлагает 2 ноября сделать выходным для учащихся
    Фото: TVC21 Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый утверждает, что невозможно найти другие места для открытия избирательных ...
    84
    Нагачевский о деле Ботнаря: Граждане теряют доверие к судебной системе
    Граждане Молдовы не могут знать, что на самом деле стояло за судебным процессом по делу экс-главы СИБ Василия Ботнаря. Об ...
    136
    В Кишиневе на самоизоляцию ушли ученики 30 классов
    В общеобразовательных учреждениях Кишинева до 10 сентября было зарегистрировано 216 активных случаев заражения COVID-19, ...
    130

    • Филип: Отставка правительства на сегодняшний день – это большая безответственность

    17.09.2020 01:44 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ДПМ Павел Филип утверждает, что сегодня невозможно говорить об отставке правительства, так как в сложившейся ситуации это безответственно.

    Об этом он заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковской.

    "Мы спорим практически на каждом заседании, хотя не показываем это публично. Это не означает, что в коалиции все гладко. Мы не всегда довольны всеми решениями. Мы с самого начала говорили, что будет непросто, у нас есть разногласия. На сегодняшний день соглашение о коалиции еще в силе, несмотря на напряженные отношения", - отметил Филип, пишет point.md.

    Он подчеркнул, что соглашение о коалиции на сегодняшний день не расторгнуто.

    "Мы не обсуждали серьезно вопрос отставки правительства. Мы категорически против отставки правительства. У нас скоро президентские выборы, пандемия, сложная ситуация после засухи. Это было бы безответственно по отношению к стране. Я не вижу сейчас возможности установления нового правительства", - добавил Филип.

    Политик отметил, что в таком случае после выборов придется распустить правительство, и страна останется без правительства на 6 месяцев или с правительством, которое просто исполняет обязанности, а в такой ситуации никто не будет вести с Молдовой серьезные переговоры.

    Обновлено ( 17.09.2020 01:45 )  