Филип: Отставка правительства на сегодняшний день – это большая безответственность

Лидер ДПМ Павел Филип утверждает, что сегодня невозможно говорить об отставке правительства, так как в сложившейся ситуации это безответственно.

Об этом он заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковской.

"Мы спорим практически на каждом заседании, хотя не показываем это публично. Это не означает, что в коалиции все гладко. Мы не всегда довольны всеми решениями. Мы с самого начала говорили, что будет непросто, у нас есть разногласия. На сегодняшний день соглашение о коалиции еще в силе, несмотря на напряженные отношения", - отметил Филип, пишет point.md.

Он подчеркнул, что соглашение о коалиции на сегодняшний день не расторгнуто.

"Мы не обсуждали серьезно вопрос отставки правительства. Мы категорически против отставки правительства. У нас скоро президентские выборы, пандемия, сложная ситуация после засухи. Это было бы безответственно по отношению к стране. Я не вижу сейчас возможности установления нового правительства", - добавил Филип.

Политик отметил, что в таком случае после выборов придется распустить правительство, и страна останется без правительства на 6 месяцев или с правительством, которое просто исполняет обязанности, а в такой ситуации никто не будет вести с Молдовой серьезные переговоры.