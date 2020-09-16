Усатый предлагает 2 ноября сделать выходным для учащихся

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Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый утверждает, что невозможно найти другие места для открытия избирательных участков, кроме учебных заведений, поэтому он заявил, что направит в центральные органы власти предложение об объявлении второго ноября выходным днем для студентов и преподавателей, чтобы успеть продезинфицировать помещения.

По его словам, многие участки на выборах 1 ноября будут расположены в учебных заведениях, и времени на их дезинфекцию может быть недостаточно, учитывая, что на следующий день ученики вернутся в школу, пишет Deschide.MD.

«Где местные власти должны открывать избирательные участки? На дискотеках, в аптеках? Давайте будем серьезными. Я считаю, что лучшим решением будет оставить избирательные участки в школах при условии, что 2 ноября будет объявлено выходным для учащихся и учителей. После того, как тысячи людей пройдут через избирательный участок, его необходимо проветрить и продезинфицировать», - сказал он.

При этом Усатый заявил, что если высшее руководство и ЦИК не примут его предложение, то он вместе с советниками от «Нашей партии» подпишет положения об объявлении выходного дня для учащихся на местном уровне, в пределах населенного пункта, который он возглавляет.

Напоминаем, что на днях Центральная избирательная комиссия разослала в органы местного публичного управления (МПУ) циркуляр, в котором рекомендовала выделить иные помещения, находящиеся в государственной собственности, помимо мест в учебных заведениях, для организации избирательных участков на президентских выборах 1 ноября 2020 г.