Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    ЦИК опровергает заявления о подготовке к фальсификациям
    ЦИК считает необоснованными обвинения со стороны некоторых конкурентов на предстоящих президентских выборах о "предполагаемых ...
    10
    Слусарь обвинил Минсельхоз в саботаже выплат компенсаций фермерам
    Вице-спикер парламента Александр Слусарь обвинил Министерство сельского хозяйства "в некомпетентности и саботаже ...
    11
    Канду: Стоимость тестов на COVID-19 не должна облагаться налогом
    Партия Pro Moldova выступает с законодательной инициативой о дополнении и изменении Налогового кодекса. ...
    30
    Филип: Многие кандидаты будут играть в чужую игру в избирательной кампании
    Лидер ДПМ Павел Филип утверждает, что многие из кандидатов на предстоящих выборах будут играть в чужую игру. Об этом он ...
    35
    Волницкий: На президентских выборах у нас будет беспрецедентная неявка
    Фото: TVC21 Пассивное участие в президентских выборах может быть беспрецедентным, считает политолог Игорь Волницкий. ...
    48
    Усатый предлагает 2 ноября сделать выходным для учащихся
    Фото: TVC21 Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый утверждает, что невозможно найти другие места для открытия избирательных ...
    43
    Нагачевский о деле Ботнаря: Граждане теряют доверие к судебной системе
    Граждане Молдовы не могут знать, что на самом деле стояло за судебным процессом по делу экс-главы СИБ Василия Ботнаря. Об ...
    114
    В Кишиневе на самоизоляцию ушли ученики 30 классов
    В общеобразовательных учреждениях Кишинева до 10 сентября было зарегистрировано 216 активных случаев заражения COVID-19, ...
    113
    Шаров: Пандемия изменила систему образования в Молдове
    Пандемия коронавируса трансформирует систему образования в Республике Молдова в смешанную с упором на онлайн-образование ...
    150
    Нэстасе уверен в высокой явке на президентских выборах в ноябре
    Свое мнение он высказал на странице в социальной сети facebook. ...
    92

    • Усатый предлагает 2 ноября сделать выходным для учащихся

    16.09.2020 16:17 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый утверждает, что невозможно найти другие места для открытия избирательных участков, кроме учебных заведений, поэтому он заявил, что направит в центральные органы власти предложение об объявлении второго ноября выходным днем для студентов и преподавателей, чтобы успеть продезинфицировать помещения.

    По его словам, многие участки на выборах 1 ноября будут расположены в учебных заведениях, и времени на их дезинфекцию может быть недостаточно, учитывая, что на следующий день ученики вернутся в школу, пишет Deschide.MD.

    «Где местные власти должны открывать избирательные участки? На дискотеках, в аптеках? Давайте будем серьезными. Я считаю, что лучшим решением будет оставить избирательные участки в школах при условии, что 2 ноября будет объявлено выходным для учащихся и учителей. После того, как тысячи людей пройдут через избирательный участок, его необходимо проветрить и продезинфицировать», - сказал он.

    При этом Усатый заявил, что если высшее руководство и ЦИК не примут его предложение, то он вместе с советниками от «Нашей партии» подпишет положения об объявлении выходного дня для учащихся на местном уровне, в пределах населенного пункта, который он возглавляет.

    Напоминаем, что на днях Центральная избирательная комиссия разослала в органы местного публичного управления (МПУ) циркуляр, в котором рекомендовала выделить иные помещения, находящиеся в государственной собственности, помимо мест в учебных заведениях, для организации избирательных участков на президентских выборах 1 ноября 2020 г.

    Обновлено ( 16.09.2020 17:20 )  