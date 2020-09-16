Канду: Стоимость тестов на COVID-19 не должна облагаться налогом

Партия Pro Moldova выступает с законодательной инициативой о дополнении и изменении Налогового кодекса.

Партия предлагает, чтобы в период режима чрезвычайного положения в здравоохранении расходы на тестирование сотрудников на вирус SARS-CoV-2, которые несет работодатель, считались льготами, не облагаемыми налогом, а учреждения должны быть освобождены от уплаты налогов. По словам лидера партии Pro Moldova Андриана Канду, инициатива направлена на то, чтобы облегчить и поощрить работодателей, независимо от формы их организации, в оплачивании тестов для сотрудников, соответственно, она направлена на поощрение массового тестирования населения, - передает ipn.md

По словам политика, в условиях, когда государство не хочет проводить достаточное количество тестов, а ситуация в области общественного здравоохранения постоянно ухудшается из-за бездействия власти, эту ответственность можно разделить с работодателями при условии, что соответствующие затраты не будут возложены только на экономических агентов и бюджетные учреждения.

Сегодня, если экономический агент, работодатель, хочет оплачивать тесты для своих сотрудников, эти расходы облагают налогом. „Если экономический агент захочет заплатить 600 леев и предложить возможность некоторым сотрудникам пройти тестирование, государство будет облагать и работодателя, и сотрудника подоходным налогом и взносами на социальное страхование”, - добавил Андриан Канду.

Кроме того, этим законопроектом правительство будет обязано обеспечить возмещение денежных средств, фактически уплаченных служащими в счет налогов, социальных и медицинских взносов до вступления этого закона в силу.