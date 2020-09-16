Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип: Многие кандидаты будут играть в чужую игру в избирательной кампании

    16.09.2020 17:04 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ДПМ Павел Филип утверждает, что многие из кандидатов на предстоящих выборах будут играть в чужую игру. Об этом он заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковской.

    "Мы уже сказали, что у Демократической партии будет другая политическая активность. Это решение нам далось непросто. Мы пришли к выводам после того, как рассчитали все, проанализировали. В конечном итоге победил разум", - отметил Филип обсуждая на программе то, что ДПМ не выдвинула кандидата на президентских выборах, пишет point.md.

    Политик подчеркнул, что отношение людей к политикам строится на том, что они не слишком откровенны с гражданами.

    "Многие люди думают, что политики играют в скрытые игры, делают всё в своих интересах. Мы просто назвали вещи своими именами. По данным исследований есть два претендента на победу. Я был бы рад, если бы остальные признали, что они просто игроки в этом шоу. Некоторые из них знают, что у них нет шансов, они просто принимают участие в выборах, чтобы стать узнаваемыми. Многие играют в чужую игру, работая против одного или против второго кандидата", - добавил Филип.

     

     