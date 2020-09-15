Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нэстасе уверен в высокой явке на президентских выборах в ноябре

    15.09.2020 14:20 TVC21 Новости - Политика

    Свое мнение он высказал на странице в социальной сети facebook.

    Председатель и кандидат в президенты от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе отметил, комментируя свою поездку в Единец, что "встречи с людьми напрямую - лучшее решение для их правильного информирования", передает infotag.md

    "Жители Единец четко понимают, что происходит, и насколько опасна лживая политическая игра, которая разыгрывается сегодня в Молдове", - считает политик.

    Он уверен в высокой явке на голосовании в ноябре, потому что "граждане решили больше не допускать никаких политических, экономических или социальных экспериментов над республикой".

    "Люди хотят процветающей, справедливой страны, чтобы их семьи могли воссоединиться здесь, дома. И что очень важно, они хотят, чтобы государство служило гражданину, а не наоборот", - заключил Нэстасе.

     