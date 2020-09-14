Кику призвал депутатов не принимать антиконституционные законы

Премьер-министр Ион Кику призвал депутатов не заниматься популизмом и не принимать антиконституционные законы.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, утром, после еженедельного заседания с президентом и председателем парламента, передает infotag.md

Кику выразил возмущение поведением некоторых депутатов на заседании парламента на прошлой неделе, отметив, что "они выдвигали популистские инициативы, предлагали направить финансирование в отрасли, где у них есть интересы".

По его словам, правительство выступило с инициативой принятия закона, согласно которому была бы обеспечена бесплатная медицинская страховка для неработающих ветеранов вооруженного конфликта в Приднестровье.

"В ходе обсуждения одна из депутатов предложила расширить действие этого закона на всех ветеранов. Естественно, что это невозможно, тем более, что медицинская страховка для всех работающих обеспечивается и за счет работодателей. По этой причине, хороший закон, который был уже согласован с Советом ветеранов, не был принят", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что правительство не допустит принятия неконституционных законов.

"Я призываю депутатов проявить ответственность. Правительство не допустит принятия антиконституционных законов. Мы не будем обеспечивать финансирование, предусмотренное в законах, принятых вопреки Конституции. Хочу напомнить некоторым депутатам, что правительство не является подчиненным парламента. Правительства - это исполнительная власть, которая не является подчиненным парламента. Каждый должен соблюдать Конституцию - независимо от того, депутат ты, министр или еще кто-то", - заявил Кику.

Он объяснил, что именно исходя из этого в минувшие выходные выступил в социальных сетях с критикой в адрес парламента.

"Состоялось первое заседание парламента. Популизм хуже вируса и засухи. Ответственные люди в действующем законодательном органе остались в меньшинстве. Этот парламент должен быть незамедлительно распущен", - написал в субботу Кику на своей странице в Facebook.