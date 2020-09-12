Нэстасе: Если Санду пройдет во второй тур, Платформа DA поддержит ее

Если кандидат от ПДС на президентских выборах Майя Санду выйдет во второй тур, Платформа DA поддержит ее.

Об этом заявил лидер Платфомы DA, кандидат партии на пост президента Республики Молдова, Андрей Нэстасе, сообщает tvrmoldova.md

«Как у платформы DA может возникнуть проблема с поддержкой кандидата, который является членом Европейской народной партии (ЕНП) или представляет партию-члена ЕНП, семью, к которой мы принадлежим? Это не в нашем стиле, мы, христиане, воспитанные в духе правильных семейных отношений, не поступили бы так», - отметил Андрей Нэстасе.

При этом Нэстасе напомнил, что предложил всю свою поддержку Майе Санду в 2016 году.

«Не будем забывать, что я поддерживал Майю Санду, в 2016 году не только во втором туре, я снялся с гонки в условиях, в которых она посчитала, что должна продолжить борьбу, и я поддерживал ее и в первом и во втором туре», - сказал Андрей Нэстасе.