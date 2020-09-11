Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон – Санду: После досрочных выборов нам придется пожать руки

    11.09.2020 13:59 TVC21 Новости - Политика

    Игорь Додон призывает ПДС воздержаться от нападок на него и ПСРМ, потому что после досрочных парламентских выборов им придется сесть за стол переговоров с социалистами, чтобы создать правящую коалицию.

    Об этом глава государства заявил в эфире передачи «Президент отвечает», сообщает deschide.md

    «Майя Санду клялась на Библии, хотя на самом деле я не знаю, признает ли она Библию, что она не создаст коалицию с Додоном, с демократами. И что вы сделали, Майя Григорьевна? Вы подписали два коалиционных соглашения с ПСРМ. Прекратите быть Иляной Косынзяной! Будьте более прагматичны, более реалистичны или думаете, что получите большинство в парламенте?», - сказал Додон.

    «У вас не будет возможности никого выдвинуть на пост премьер-министра. Оставьте дверь открытой для обсуждения. Я веду переговоры с внешними партнерами, в том числе с Запада. Они говорят: “Мы понимаем, что у вас больше шансов на победу и у вас самый большой электоральный пул”. Вы запускаете всевозможные атаки, а потом будете выглядеть глупо, когда придете и мы пожмем друг другу руки, вы поцелуете флаг, чтобы получить какую-либо должность», - добавил президент.

     