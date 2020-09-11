Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Усатый считает, что только он и Санду составят серьезную конкуренцию Додону на выборах

    11.09.2020 13:53 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    "В предстоящей выборной президентской кампании Игорь Додон будет действовать только против двух конкурентов - председателя "Партии действия и солидарности" Майи Санду и меня, как лидера "Нашей партии", - считает Ренато Усатый.

    Он отметил в онлайн-общении со сторонниками в facebook в четверг, что Додон готовит "очень грязную выборную кампанию", передает infotag.md

    "Будут сочинять про нас небылицы. Но если я выйду во второй круг, то от Додона мало что останется. Не будет даже фарша. Ему было бы проще с Санду. Майя Григорьевна - честный человек. У нее несколько другие взгляды, чем у меня, как бороться с коррупцией в Молдове. Но, если я буду во втором туре, то Додону расскажу о нем многое. И мало не покажется", - пригрозил лидер НП.

    По его словам, в надежде стать президентом во второй раз Додон нанял не только журналистов из медиа-холдинга беглого олигарха Влада Плахотнюка, но и "троллей и советников по пиартехнологиям".

    "Он работает по методичкам Плахотнюка. Вовсе не Владимир Воронин был его учителем, как когда-то заявлял Додон, а Плахотнюк. И его команда сейчас обслуживает твои интересы", - считает политик, заявив, что "Додон платит некоторым телеканалам, чтобы они не приглашали в эфир определенных людей".

    Усатый обвинил Плахотнюка и Додона в краже одного из пунктов программы НП, что Молдова должна быть "мостом между Востоком и Западом".

    "Но Додон за четыре года так ничего и не сделал в этом направлении. И снова в этой кампании готовятся разделить граждан на русских и румын, по геополитическому принципу. Хотя я считаю, что мы все - одна большая семья. НП будет вести честную кампанию - без "тушенки" и подкупа", - пообещал он.

    Усатый не думает, что Додон готов потратить 2 млн. евро на подвоз избирателей из Приднестровья, чтобы за деньги они проголосовали за него.

    "Майя Григорьевна, этого не будет. У него просто нет денег. Он успел за это время кинуть и компанию "Шериф", и Вадима Красносельского. Он хотел договориться об этом в Москве, но те отказали, а в Приднестровье его послали... Так что не будет подвоза. Еще одна проблема - невозможность использовать в кампании символ ПСРМ - звезду. Как независимый кандидат он не может это делать по закону. Но я могу предложить ему очень узнаваемое в связи с ним изображение - кулек. Пусть разместит в бюллетене, и его точно ни с кем не перепутают", - съязвил Усатый.

     