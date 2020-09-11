Влад Филат пояснил, почему его имя фигурирует в отчете Kroll

Влад Филат защищает себя и заявляет, что молдавская сторона виновна в том, что его имя фигурирует в отчете Kroll-2, поскольку Kroll оперировал информацией, предоставленной Республикой Молдова.

Заявления прозвучали в эфире передачи "Политика" на канале TV8, сообщает unimedia.info

«Да, мое имя там появляется, и это естественно. Это именно то, что Адриана Бецишор и ее прокуроры несколько раз представляли на диаграммах и т. д. Перед публикацией отчета Kroll-2 я написал сообщение в Facebook, отметив, что мое имя появится в этом отчете. Дело в том, что на основании контракта, который НБМ заключил с этой компанией, есть определенные положения, и в этих положениях черным по белому написано, что информация для этой компании предоставляется властями Молдовы, то есть она систематизируется и отправляется в виде отчета. После того, как был обнародован отчет Kroll-2, можно было увидеть, что все, что касается моего имени, связано с приговором мне. Незаконным приговором. Я общался с представителями Kroll через юристов, изложив свою точку зрения, подтвержденную документально.

Мое имя фигурирует в отчете Kroll-2 в результате моего осуждения. Они взяли этот приговор и включили его в отчет. И в ответе Kroll на наши запросы написано: “Мы включили в этот отчет данные, представленные государственными учреждениями Республики Молдова. Если бы у нас были данные, которые вы предоставили, в этом отчете была бы другая формулировка», - сказал политик.