Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Парликов о снижении тарифов на газ: Думаю, событие приурочат к президентским выборам
    Глава "Молдовагаз" объявил, что тариф может снизиться благодаря уменьшению закупочной цены на природный газ. А если ...
    8
    РМ рассчитывает возобновить свободное передвижение в ЕС в рамках безвиза
    Молдова рассчитывает на возобновление свободного передвижения в ЕС в рамках безвизового режима. Вопросы функционирования ...
    13
    Парламент утвердил в первом чтении меры поддержки аграриев и учителей
    Парламент утвердил в четверг в первом чтении меры поддержки аграриев и сферы образования. Министр финансов Сергей ...
    15
    Додон – Санду: После досрочных выборов нам придется пожать руки
    Игорь Додон призывает ПДС воздержаться от нападок на него и ПСРМ, потому что после досрочных парламентских выборов им ...
    45
    Усатый считает, что только он и Санду составят серьезную конкуренцию Додону на выборах
    Фото: TVC21 "В предстоящей выборной президентской кампании Игорь Додон будет действовать только против двух конкурентов ...
    42
    Влад Филат пояснил, почему его имя фигурирует в отчете Kroll
    Влад Филат защищает себя и заявляет, что молдавская сторона виновна в том, что его имя фигурирует в отчете Kroll-2, поскольку ...
    58
    Парламентское большинство отклонило все предложения оппозиции
    Парламентское большинство отклонило все предложения оппозиции по повестке дня. В начале первого пленарного заседания ...
    64
    Защита Плахотнюка требует отменить его международный розыск
    Верховный суд (ВС) России запросил для изучения материалы дела в отношении известного молдавского политика Владимира ...
    126
    Президент считает, что Молдова подпишет новую программу с МВФ
    Фото: TVC21 Президент Игорь Додон считает, что Молдова подпишет новую программу с Международным Валютным Фондом. Об этом ...
    69
    Нэстасе пояснил, почему на его предвыборных щитах написано слово ACUM
    На предвыборных щитах кандидата в президенты Андрея Нэстасе написано слово ACUM. Так назывался избирательный блок, в который ...
    98

    • Влад Филат пояснил, почему его имя фигурирует в отчете Kroll

    11.09.2020 13:51 TVC21 Новости - Политика

    Влад Филат защищает себя и заявляет, что молдавская сторона виновна в том, что его имя фигурирует в отчете Kroll-2, поскольку Kroll оперировал информацией, предоставленной Республикой Молдова.

    Заявления прозвучали в эфире передачи "Политика" на канале TV8, сообщает unimedia.info

    «Да, мое имя там появляется, и это естественно. Это именно то, что Адриана Бецишор и ее прокуроры несколько раз представляли на диаграммах и т. д. Перед публикацией отчета Kroll-2 я написал сообщение в Facebook, отметив, что мое имя появится в этом отчете. Дело в том, что на основании контракта, который НБМ заключил с этой компанией, есть определенные положения, и в этих положениях черным по белому написано, что информация для этой компании предоставляется властями Молдовы, то есть она систематизируется и отправляется в виде отчета. После того, как был обнародован отчет Kroll-2, можно было увидеть, что все, что касается моего имени, связано с приговором мне. Незаконным приговором. Я общался с представителями Kroll через юристов, изложив свою точку зрения, подтвержденную документально. 

    Мое имя фигурирует в отчете Kroll-2 в результате моего осуждения. Они взяли этот приговор и включили его в отчет. И в ответе Kroll на наши запросы написано: “Мы включили в этот отчет данные, представленные государственными учреждениями Республики Молдова. Если бы у нас были данные, которые вы предоставили, в этом отчете была бы другая формулировка», - сказал политик.

     