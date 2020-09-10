Нэстасе пояснил, почему на его предвыборных щитах написано слово ACUM

На предвыборных щитах кандидата в президенты Андрея Нэстасе написано слово ACUM. Так назывался избирательный блок, в который входили Платформа DA и ПДС.

Вчера, 9 сентября, политик участвовал в передаче «Секреты власти» на канале JurnalTV и по просьбе ведущего прокомментировал эту ситуацию, сообщает zdg.md

Председатель Платфомы DA отметил, что блок ACUM был создан по инициативе Платфомы DA, а также, что это “не формальность, которая появляется и исчезает, а состояние души”.

«Слово ACUM является чьей-то собственностью? У нас есть слоган: «СЕЙЧАС пора сказать ДА. (ACUM e timpul să spunem DA). Слова румынского языка являются всеобщим достоянием», - добавил он.