Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нэстасе пояснил, почему на его предвыборных щитах написано слово ACUM

    10.09.2020 14:31 TVC21 Новости - Политика

    На предвыборных щитах кандидата в президенты Андрея Нэстасе написано слово ACUM. Так назывался избирательный блок, в который входили Платформа DA и ПДС.

    Вчера, 9 сентября, политик участвовал в передаче «Секреты власти» на канале JurnalTV и по просьбе ведущего прокомментировал эту ситуацию, сообщает zdg.md

    Председатель Платфомы DA отметил, что блок ACUM был создан по инициативе Платфомы DA, а также, что это “не формальность, которая появляется и исчезает, а состояние души”.

    «Слово ACUM является чьей-то собственностью? У нас есть слоган: «СЕЙЧАС пора сказать ДА. (ACUM e timpul să spunem DA). Слова румынского языка являются всеобщим достоянием», - добавил он.

     