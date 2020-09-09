Канду об аресте активов Victoriabank: Иностранные инвесторы могут уйти из Молдовы

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Лидер PRO Moldova Андриан Канду прокомментировал арест активов Victoriabank, сказав, что это нападение, в том числе с помощью механизмов правосудия, на иностранного инвестора, пришедшего развивать экономику Республики Молдова.

«Конечно, иностранный инвестор пришел, чтобы заработать деньги, чтобы получить прибыль, и нельзя винить его за такой подход. Во всем, что происходит в банковской системе, с этими атаками правосудия и прокуратуры, при всем уважении к некоторым прокурорам, у которых есть добрые намерения, это все неприемлемо», - отметил лидер PRO Moldova, сообщает tvrmoldova.md

По мнению Канду, не стоит забывать, что есть соглашения о защите инвестиций, а также международные стандарты.

По словам политика, в этом случае будет возбуждено судебное дело против государства Республика Молдова.

«Мы заплатим гораздо больше, все это ляжет на плечи граждан. Любой такой необдуманный поступок скажется на государственном бюджете, на налогах, которые мы все платим. Более того, инвесторы могут уйти, и негативное влияние на Республику Молдова будет двойным», - сказал лидер PRO Moldova.