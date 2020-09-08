Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду призвала своих сторонников не конфликтовать с Платформой DA

    08.09.2020 11:42 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ПДС утверждает, что между возглавляемой ею партией и платформой DA нет конфликтов, и просит своих сторонников не вступать в споры с представителями правых партий.

    Майя Санду считает, что единственной целью кампании должно стать смещение с поста главы государства Игоря Додона, сообщает zdg.md

    «У нас всегда было очень корректное общение. Я призываю наших сторонников поступать также. Конфликты недопустимы, они только пойдут на пользу Додону. Я уверена, что сторонники ПДС и платформы DA хотят одного: свергнуть воров во главе с Игорем Додоном», - заявила Санду.

    Политик также сообщила, что на уровне Европейской народной партии было рекомендовано выдвинуть общего кандидата от ПДС, Платформы DA и ЛДПМ, а после того, как это не удалось, основная рекомендация этим партиям заключается в том, чтобы избегать конфликтов и поддержать друг друга в случае второго тура выборов.

    Санду также заверила, что не будет вступать ни в какие альянсы или коалиции с ПСРМ и что единственным оправданием, для которого они объединились в июне 2019 года, было свержение Плахотнюка.

     