Санду призвала своих сторонников не конфликтовать с Платформой DA

Лидер ПДС утверждает, что между возглавляемой ею партией и платформой DA нет конфликтов, и просит своих сторонников не вступать в споры с представителями правых партий.

Майя Санду считает, что единственной целью кампании должно стать смещение с поста главы государства Игоря Додона, сообщает zdg.md

«У нас всегда было очень корректное общение. Я призываю наших сторонников поступать также. Конфликты недопустимы, они только пойдут на пользу Додону. Я уверена, что сторонники ПДС и платформы DA хотят одного: свергнуть воров во главе с Игорем Додоном», - заявила Санду.

Политик также сообщила, что на уровне Европейской народной партии было рекомендовано выдвинуть общего кандидата от ПДС, Платформы DA и ЛДПМ, а после того, как это не удалось, основная рекомендация этим партиям заключается в том, чтобы избегать конфликтов и поддержать друг друга в случае второго тура выборов.

Санду также заверила, что не будет вступать ни в какие альянсы или коалиции с ПСРМ и что единственным оправданием, для которого они объединились в июне 2019 года, было свержение Плахотнюка.