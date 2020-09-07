Ренато Усатый будет первым в избирательном бюллетене на выборах президента

По итогам жеребьевки Ренато Усатый окажется под номером 1 в бюллетенях на президентских выборах от 1 ноября. Вторым в бюллетене будет Андрей Нэстасе.

Отметим, что и Андрей Нэстасе, и Ренато Усатый - единственные кандидаты на пост президента, которые до этого часа подали подписные листы с подписями для регистрации в качестве конкурентов на выборах, пишет deschide.md

Согласно положениям законодательства, в течение 7 дней с даты подачи, Комиссия должна изучить комплект документов, проверить представленные подписные листы и принять решение о регистрации или отказе в регистрации соответствующих кандидатов.