Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый будет первым в избирательном бюллетене на выборах президента

    07.09.2020 18:23 TVC21 Новости - Политика

    По итогам жеребьевки Ренато Усатый окажется под номером 1 в бюллетенях на президентских выборах от 1 ноября. Вторым в бюллетене будет Андрей Нэстасе.

    Отметим, что и Андрей Нэстасе, и Ренато Усатый - единственные кандидаты на пост президента, которые до этого часа подали подписные листы с подписями для регистрации в качестве конкурентов на выборах, пишет deschide.md

    Согласно положениям законодательства, в течение 7 дней с даты подачи, Комиссия должна изучить комплект документов, проверить представленные подписные листы и принять решение о регистрации или отказе в регистрации соответствующих кандидатов.

     