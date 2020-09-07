Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон: Я стал государственным деятелем в прошлом году, когда сверг Плахотнюка

    07.09.2020 12:17 TVC21 Новости - Политика

    Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил в интервью "Свободной Европе", что он стал государственным деятелем именно в прошлом году, когда удалось свергнуть Влада Плахотнюка.

    Додон подчеркнул, что сегодня он более настроенный на стратегию, передает europalibera.org

    "Что это означает — «более настроенный на стратегию»?" - поинтересовался журналист.

    "Более стратегическое мышление. Разница между политиком и государственным деятелем очень велика: политик думает о следующих выборах, а государственный деятель занимается защитой интересов государства, причем вне зависимости от того, теряет ли он в рейтинге, двигаясь к каким-либо целям в интересах государства. Словом, если я буду баллотироваться на пост президента, то я уверен, что все понимают — мои шансы на победу наиболее высоки, несмотря на все, что происходит. И, разумеется, это будет последний мандат в моей жизни", - отметил Игорь Додон.

    Президент отметил, что сегодня он не так озабочен тем, чтобы понравиться какой-то группе избирателей для получения вотума доверия.

    "И, поскольку приоритеты иные, я менее озабочен тем, как бы понравиться какой-то группе избирателей, только чтоб получить еще один вотум доверия. Появляются стратегические вопросы, и мыслим мы более стратегически. Возможно, придется даже чем-то поступиться, от чего-то отказаться, быть может, придется пойти на какие-то шаги, которые часть общества не примет, но это — интересы государства, интересы страны!

    Думаю, я стал государственным деятелем, а не просто политиком, в прошлом году, когда я сверг Плахотнюка. Потому что политик мог действовать как-то иначе, но интересы государства требовали от меня сделать именно этот шаг, и я его сделал", - подчеркнул Додон.

     