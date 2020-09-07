Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нэстасе: Я готов поехать в Москву ради диаспоры

    07.09.2020 12:10 TVC21 Новости - Политика

    Возможный визит лидера Платформы DA Андрея Нэстасе в Москву не предполагает тестирование вакцины от COVID-19, разработанной в России.

    Об этом Нэстасе заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, передает deschide.md

    "Игорь Додон заявил, что готов поехать в Москву для тестирования вакцины от COVID-19. Вы готовы испытать эту вакцину на себе?", - поинтересовалась ведущая программы

    "Нет, я готов поехать в Москву, если позволят обстоятельства. В 2016 году я был там и встречался с диаспорой, с нашими гражданами. Ради этих людей я готов поехать в Россию, Италию, Германию, другие страны. А для вакцинации? Мне она пока не нужна", - ответил политик.

    Напомним, Игорь Додон на днях заявил, что намерен еще несколько раз посетить Москву, в том числе для тестирования вакцины от COVID-19.

     

     