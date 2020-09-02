Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Санду вступила в предвыборную гонку: Мы идем на выборы, чтобы побеждать
    Фото: TVC21 Депутаты ПДС считают, что Майя Санду - это человек, который принесет долгожданные для молдаван перемены. ...
    4
    Андрей Попов возвращается в посольство в Вену, а бывший глава МИДЕИ Андрей Галбур уезжает в Швецию
    Фото: TVC21 Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на сегодняшнем заседании утвердила ...
    19
    Константин Харет возвращается на должность директора театра им. А.П. Чехова
    Константин Харет возвращается на должность директора Русского драматического театра им. А.П. Чехова с 2 сентября. Он ...
    33
    Ион Кику: Газопровод Яссы-Унгень-Кишинэу будет использован только как альтернативный источник
    Газопровод Яссы-Унгень-Кишинэу является альтернативным источником снабжения газом для Республики Молдова, и будет использован ...
    13
    Влад Филат: Уверен, что досрочные парламентские выборы состоятся
    Фото: TVC21 Нынешний парламент Республики Молдова не является представительным, он был избран на базе системы, основанной ...
    41
    Андриан Канду будет баллотироваться на ноябрьских президентских выборах
    Лидер Pro Moldova Андриан Канду будет кандидатом на президентских выборах в ноябре 2020 года. Решение было объявлено им лично ...
    43
    В молдавском парламенте стартует осенняя сессия
    Стартует осенняя сессия парламента. Соответствующее распоряжение подписала спикер Зинаида Гречаный. Дату первого ...
    62
    Туск заявил о поддержке Санду на выборах президента
    Дональд Туск, председатель Европейской народной партии, заявил, что поддерживает Майю Санду на президентских выборах ...
    62
    Кику поздравил школьников, студентов, родителей и педагогов с Днём знаний
    Премьер-министр Ион Кику выступил с поздравительным посланием по случаю начала нового учебного года. ...
    145
    Додон призвал оппонентов на президентских выборах к уважению
    С таким призывом действующий глава государства Игорь Додон выступил во вторник в ходе еженедельного брифинга. ...
    78

    • Санду вступила в предвыборную гонку: Мы идем на выборы, чтобы побеждать

    02.09.2020 12:20 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Депутаты ПДС считают, что Майя Санду - это человек, который принесет долгожданные для молдаван перемены.

    ПДС официально выдвинула Майю Санду кандидатом в президенты Республики Молдова и выразила ей свою поддержку на сегодняшней пресс-конференции, сообщает tv8.md

    «Воры накопили огромные состояния, а люди стали жить труднее. Воры положили руку на систему правосудия. Спустя 29 лет независимости мы с грустью смотрим на пройденный путь и задаемся вопросом, не слишком ли поздно? Еще не поздно. Я твердо верю, что все можно исправить», - сказала Майя Санду.

    «Пора спросить себя, какого президента мы хотим иметь следующие 4 года. Тот, кто объединяет общество, кто на стороне честных людей, кто подчиняется закону, кто будет храбрым? Если мы хотим этого, то у всех нас общая цель. Мы не вступаем в эту кампанию только для того, чтобы поучаствовать, чтобы разрекламировать себя или отомстить. Мы идем на выборы, чтобы побеждать, строить страну для хороших людей. Власть принадлежит народу», - добавила Майя Санду.

     