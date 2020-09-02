Санду вступила в предвыборную гонку: Мы идем на выборы, чтобы побеждать

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Депутаты ПДС считают, что Майя Санду - это человек, который принесет долгожданные для молдаван перемены.

ПДС официально выдвинула Майю Санду кандидатом в президенты Республики Молдова и выразила ей свою поддержку на сегодняшней пресс-конференции, сообщает tv8.md

«Воры накопили огромные состояния, а люди стали жить труднее. Воры положили руку на систему правосудия. Спустя 29 лет независимости мы с грустью смотрим на пройденный путь и задаемся вопросом, не слишком ли поздно? Еще не поздно. Я твердо верю, что все можно исправить», - сказала Майя Санду.

«Пора спросить себя, какого президента мы хотим иметь следующие 4 года. Тот, кто объединяет общество, кто на стороне честных людей, кто подчиняется закону, кто будет храбрым? Если мы хотим этого, то у всех нас общая цель. Мы не вступаем в эту кампанию только для того, чтобы поучаствовать, чтобы разрекламировать себя или отомстить. Мы идем на выборы, чтобы побеждать, строить страну для хороших людей. Власть принадлежит народу», - добавила Майя Санду.