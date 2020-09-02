Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Филат: Уверен, что досрочные парламентские выборы состоятся

    02.09.2020 07:56 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Нынешний парламент Республики Молдова не является представительным, он был избран на базе системы, основанной на коррупции, и не способен сформировать новое правительство. Такое заявление сделал лидер Либерально-демократической партии Молдовы Влад Филат в передаче „Puterea a patra”, - отмечает IPN.

    „Уверен, что эти досрочные парламентские выборы состоятся, если исходить из ситуации, которая сложилась у нас в парламенте. Этот парламент был избран на базе системы, которая, в свою очередь, опиралась на административные ресурсы, на коррупцию. Досрочные парламентские выборы состоятся, если исходить из существующей в парламенте ситуации”, - считает Влад Филат.

    По мнению лидера ЛДПМ, депутаты, избранные в феврале 2019 года, не способны сформировать новое правительство, которое могло бы вывести страну из переживаемого кризиса.

    „Считаю, что произошедшее в парламенте Республики Молдова дисквалифицирует со всех точек зрения, в том числе с моральной, этот форум, который должен быть верховным и представительным в Республике Молдова. Я не думаю, что этот парламент способен обеспечить необходимое политическое покрытие, чтобы правительство, в свою очередь, могло справиться с многочисленными кризисами, с которыми сталкивается Республика Молдова”, - добавил бывший премьер-министр.

    Влад Филат утверждает, что сейчас Республика Молдова переживает беспрецедентный кризис, многомерный кризис, с которым можно эффективно справиться только в случае кабинета министров, получившим полную политическую поддержку.

    По поводу досрочных парламентских выборов Влад Филат утверждает, что и ЛДПМ, и он лично будут участвовать в следующих выборах.

     