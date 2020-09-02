Андриан Канду будет баллотироваться на ноябрьских президентских выборах

Лидер Pro Moldova Андриан Канду будет кандидатом на президентских выборах в ноябре 2020 года. Решение было объявлено им лично после заседания Национального политического совета партии.

"Для меня это большая честь, мы понимаем, насколько важны эти выборы для страны. Мы проведем правильную и одновременно информационную кампанию. Мы проинформируем граждан, что означает это соревнование, что это должность с ограниченной компетенцией. Действующий президент дискредитировал эту должность. Речь идет о дорогах, юстиции, зарплатах и пенсиях. Он действительно не имеет к ним никакого отношения. Президент должен вручать медали и почести. Те, кто обещают неправду, являются либо лжецами, либо узурпаторами", - указал Канду, цитирует agora.md

Напомним, что 1 сентября три политические партии подали в ЦИК документы для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов в президенты: от ЛДПМ Тудор Делиу, от "Нашей партии" Ренато Усатый и от Платформа DA Андрей Нэстасе.