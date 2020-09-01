Додон призвал оппонентов на президентских выборах к уважению

С таким призывом действующий глава государства Игорь Додон выступил во вторник в ходе еженедельного брифинга.

«Я обращаюсь ко всем кандидатам, призываю вас быть справедливыми, власти обеспечат демократический, прозрачный процесс на этих президентских выборах. Я призываю кандидатов, мы понимаем политическую борьбу, быть справедливыми, не нарушать закон», - заявил он, передает agora.md

Кроме того, он обратился к внешним партнерам Молдовы по развитию с просьбой направить в республику своих наблюдателей, «чтобы эти выборы соответствовали международным стандартам».

Додон не делал однозначных заявлений относительно того, будет ли он баллотироваться на второй срок в качестве президента, хотя социалисты заявили, что не рассматривают другую кандидатуру.

Президентские выборы состоятся 1 ноября 2020 года. Пока о своем намерении баллотироваться в президенты объявили председатель PAS Майя Санду, лидер партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе, председатель ЛП Дорин Киртоакэ, лидер PUN Октавиан Цыку, председатель «Нашей партии» Ренато Усатый и Тудор Делиу от ЛДПМ.