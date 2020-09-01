Воронин: Президент и парламент дискредитировали себя

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Спустя 29 лет с момента провозглашения независимости, Молдова находится в сложной ситуации из-за неправильной политики, проводимой руководством страны все эти годы.

Президент и парламент дискредитировали себя, люди потеряли веру в будущее государства. Об этом заявил бывший глава государства Владимир Воронин в эфире одного частного канала, передаёт tvc.md.

Владимир Воронин считает, что независимость застала врасплох политический класс Молдовы. Те, кто должен был отвечать за молодое государство, оказались совершенно неподготовленными. Бывший президент считает, что отсутствие видения пути развития и спровоцировало разрушение основ, заложенных еще в советское время.

«Не было понимания, что мы будем делать с завтрашнего дня. Вот сегодня объявили независимость, а что завтра будем делать? И пошли по самому плохому сценарию — по деструктивному, по уничтожительному сценарию. Приватизацию бездумно сделали , приватизацию земли, или наделение людей землей- тоже бездумно, глупо- программа ”Pământ”. Ни один проект нормальный не был» - сказал Воронин.

Воронин рассказал, что спустя примерно десятилетие под управлением коммунистов, к власти пришли новые люди, которые превратили политику в способ ведения бизнеса. Это привело к острой нехватке тех, кто способен руководить страной и развивать ее.

«Политика особенно в последние годы, в условиях, когда такая массовая, масштабная коррупция захватила страну -это политика выдвижения «своих»,то есть тех, с кем они находятся в сделках,»своих»-это тех кто находится в партиях, учитывая что у нас в последнее время, большинство партий превратилось в бизнес-структуры. Это все влияет на то, что у нас не растут самостоятельные..те кадры, тот потенциал которые в состоянии вести республику дальше, развивать ее» - отметил экс-президент Молдовы.

Воронин отмечает, что именно по этой причине основные государственные институты дискредитировали себя в глазах народа — ни парламенту, ни президенту больше не доверяют. Более того, тот факт, что нынешний глава государства контролирует законодательный орган, является серьезным нарушением, -подчеркнул лидер ПКРМ.

«Этот президент-это«филькина грамота»-это»пустое место», а вот укрепить роль парламента необходимо. Потому что, даже после этого преступления, которое совершил предыдущий состав Конституционного суда, изменив форму избрания президента, республика не перестала быть парламентской. Потому что, они в полномочия президента, как было-ни одного слова ни одной буквы не добавили» - заявил лидер ПКРМ.

По мнению Владимира Воронина, сложившуюся ситуацию еще можно изменить — ведь у нашей страны есть большой потенциал. Но для этого необходимы политическая воля и лидеры, способные возглавить Республику Молдова, добавил председатель партии коммунистов.