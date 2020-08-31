Додон: Мы должны гордиться тем, что говорим на одном из самых красивых языков в мире

Об этом написал в понедельник на своей странице в facebook президент Игорь Додон, поздравив граждан республики с Днем государственного языка.

«Я хочу напомнить то, что говорил в предыдущие годы: давайте будем гордиться тем, что говорим на одном из самых красивых языков в мире. Называем его молдавским (как предпочитает большинство молдаван), либо румынским (как предпочитают многие другие сограждане) - это тот же язык, и он наш. Нас не должен разделять язык, который, по сути, нас объединяет», - считает глава государства? пишет point.md.

По его словам, более важна суть языка, а также то, как люди на нем разговаривают, но не его название.

«Цель языка, на котором мы говорим, - контактировать с другими людьми, говорить друг с другом, создавать общее пространство для размышлений, мнений, надежд и достижений», - написал он.