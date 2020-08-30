Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип: Плахотнюк хотел, чтобы ДПМ возглавил Чеботарь

    30.08.2020 00:17 TVC21 Новости - Политика

    Председатель Демпартии Павел Филип прокомментировал обвинения бывшего депутата-демократа Евгения Никифорчука, что он якобы получил от экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка 12 млн леев для финансирования местных выборов.

    Филип признался, что встречался с Плахотнюком перед избранием председателем партии, но отметил, что ему необходимо было «кое-что прояснить». Более того, политик заявил, что когда ДПМ была у власти, Никифорчук «был тем, кто езди по районам и заносил знаменитую борсетку», сообщает agora.md

    «Да, это правда, я встречался с Плахотнюком, потому что мне нужно было кое-что прояснить. Я хотел убедиться, что он не будет оказывать влияния, и Плахотнюк заверил меня, что он больше не интересуется политикой в целом и партией. У меня состоялся диалог с ним до съезда партии, когда меня избрали председателем. Хочу вам сказать, что господина Плахотнюка это решение не устроило. Он пытался выдвинуть своего кандидата, но его не поддержали наши коллеги. Предложенным кандидатом был Владимир Чеботарь», - сказал Филип в интервью Radio Europa Liberă.

    На просьбу прокомментировать обвинения Никифорчука, Филип отрицал получение денег у Плахотнюка и сказал, что все это ложь.

    «Господин Никифорчук - человек, полностью состоящий изо лжи. Этот человек говорит о деньгах только потому, что он к ним привык. Он был тем, кто ездил в районы и заносил знаменитую борсетку. Владимир Плахотнюк не давал никаких денег, он не финансировал партию. С тех пор как он ушел, все отношения прервались», - отметил председатель ДПМ.

    Напомним, что 12 августа Евгений Никифорчук, недавно исключенный из партии, выступил с обвинениями в адрес председателя ДПМ Павла Филипа. Он утверждал, что когда бывший премьер-министр встречался с экс-председателем ДПМ Владом Плахотнюком в США, последний дал ему 12 миллионов леев на финансирование местных выборов, которые прошли 20 октября 2019 года.

     