Боля: Мы должны законодательно запретить подвоз граждан на избирательные участки

Депутат от PAS Владимир Боля считает, что в Молдове необходимы законы, запрещающие организованный подвоз граждан на избирательные участки во время проведения выборов.

Об этом он заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

"Мы еще с прошлого года говорили, что необходимо поменять избирательное законодательство и довести его до уровня европейских законов. Мы много обсуждали февральские выборы прошлого года. Мы начали говорить об этом как только пришли к власти. Жизнь показывает, что сегодня ты у власти, а завтра - в оппозиции. Приводить все в порядок нужно тогда, когда ты у власти", - отметил Боля, пишет point.md.

Политик отметил, что на сегодня в законе нет запрета на подвоз избирателей.

"Мы говорим о гражданах с левого берега Днестра, у которых есть право голосовать. Я заинтересован в том, чтобы они голосовали, чтобы мы объединили страну. Подтверждений нет, но есть информация, что в феврале граждане голосовали за 20 долларов. В сентябре 2019 года на нескольких участках не было избирателей. Как исчезает взятка в 20 долларов, исчезают все избиратели", - отметил Боля.