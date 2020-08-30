Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Боля: Мы должны законодательно запретить подвоз граждан на избирательные участки

    30.08.2020 00:14 TVC21 Новости - Политика

    Депутат от PAS Владимир Боля считает, что в Молдове необходимы законы, запрещающие организованный подвоз граждан на избирательные участки во время проведения выборов.

    Об этом он заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

    "Мы еще с прошлого года говорили, что необходимо поменять избирательное законодательство и довести его до уровня европейских законов. Мы много обсуждали февральские выборы прошлого года. Мы начали говорить об этом как только пришли к власти. Жизнь показывает, что сегодня ты у власти, а завтра - в оппозиции. Приводить все в порядок нужно тогда, когда ты у власти", - отметил Боля, пишет point.md.

    Политик отметил, что на сегодня в законе нет запрета на подвоз избирателей.

    "Мы говорим о гражданах с левого берега Днестра, у которых есть право голосовать. Я заинтересован в том, чтобы они голосовали, чтобы мы объединили страну. Подтверждений нет, но есть информация, что в феврале граждане голосовали за 20 долларов. В сентябре 2019 года на нескольких участках не было избирателей. Как исчезает взятка в 20 долларов, исчезают все избиратели", - отметил Боля.

     

     