Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Усатый: Я откажусь от российского гражданства в случае победы на выборах

    30.08.2020 00:11 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер «Нашей партии», примар Бельц Ренато Усатый утверждает, что он готов отказаться от второго гражданства, если победит на президентских выборах.

    Об этом он заявил вчера, 27 августа, на пресс-конференции, когда объявил о том, что выдвигается кандидатом на пост главы государства, передает realitatea.md

    "Вы все знаете, я говорил об этом в нескольких интервью, что у меня с детства два гражданства. Я никогда не скрывал этого, в отличие от других политиков. Но я буду настаивать на введении закона, который запретит людям, претендующим на руководящие должности в государстве, иметь двойное гражданство. И я буду первым, кто откажется от второго гражданства, потому что если вы хотите служить стране, необходимо быть гражданином только этой страны", - заявил Усатый.

    Внесение в парламент законопроекта о запрете занимать высшие должности в государстве лицам с двойным гражданством входит в список приоритетных инициатив, с которыми намерен выступить Ренато Усатый после избрания президентом на выборах, которые назначены на 1 ноября 2020 года.

     