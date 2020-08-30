Василе Боля: НОН должен ежегодно проверять доходы депутатов

Депутат от ПСРМ Василе Боля отметил, что Национальный орган по неподкупности (НОН) должен каждый год проводить проверки доходов депутатов.

Об этом он заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

"Коллеги занимались изучением карманов наших депутатов, а наши депутаты сверили то, что написали наши коллеги в декларациях о доходах. Они нашли там определенные несоответствия, напомнили НОН об этих несоответствиях. НОН должен принять соответствующее решение", - отметил Боля, пишет point.md.

Присутствовавший на программе депутат PAS Владимир Боля отметил, что он тоже оказался замешан в этом.

"У меня есть участок, который я получил в селе, когда женился. Участки выдавали молодым семьям. Мы получили участок для строительства дома, сейчас папа выращивает там виноград. Я его декларирую по нулевой стоимости. В декларации указано, что если участок не был куплен, указывается ноль", - подчеркнул Владимир Боля.

Василе Боля отметил, что должна быть указана стоимость хотя бы 100 леев, но не ноль.