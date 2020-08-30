Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Василе Боля: НОН должен ежегодно проверять доходы депутатов

    30.08.2020 00:02 TVC21 Новости - Политика

    Депутат от ПСРМ Василе Боля отметил, что Национальный орган по неподкупности (НОН) должен каждый год проводить проверки доходов депутатов.

    Об этом он заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

    "Коллеги занимались изучением карманов наших депутатов, а наши депутаты сверили то, что написали наши коллеги в декларациях о доходах. Они нашли там определенные несоответствия, напомнили НОН об этих несоответствиях. НОН должен принять соответствующее решение", - отметил Боля, пишет point.md.

    Присутствовавший на программе депутат PAS Владимир Боля отметил, что он тоже оказался замешан в этом.

    "У меня есть участок, который я получил в селе, когда женился. Участки выдавали молодым семьям. Мы получили участок для строительства дома, сейчас папа выращивает там виноград. Я его декларирую по нулевой стоимости. В декларации указано, что если участок не был куплен, указывается ноль", - подчеркнул Владимир Боля.

    Василе Боля отметил, что должна быть указана стоимость хотя бы 100 леев, но не ноль.

     

     