Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гречаная: Независимость имеет свою цену, и ее необходимо защищать ежедневно

    27.08.2020 16:29 TVC21 Новости - Политика

    Председатель парламента Зинаида Гречаный сегодня направила поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Молдова.

    В поздравлении говорится: 

    "Дорогие соотечественники!

    От имени парламента Республики Молдова и от себя лично примите искренние поздравления с 29-й годовщиной независимости Республики Молдова!

    В этот день мы отдаем дань уважения тем 280 депутатам, которые 27 августа 1991 года проголосовали за Декларацию о независимости Республики Молдова. Их мужественный поступок дал нам исторический шанс обрести свою идентичность, заложить основы независимого государства Республика Молдова и создать возможности для развития страны в соответствии с видением и чаяниями нашего народа.

    Почти три десятилетия независимости преподали нам много уроков. Во-первых, они показали нам, что независимость имеет свою цену и что ее необходимо защищать ежедневно, трудом и любовью к стране. Усилия, прилагаемые гражданами для развития сообществ, для поддержания стабильности в учреждениях и в стране на протяжении всех этих лет, достойны благодарности и признательности. Консолидация и демократизация государственных институтов продолжается и сейчас, после почти трех десятилетий независимости.

    Задача построения процветающей страны счастливых граждан, гордящихся своим государством, становится все более трудной перед лицом глобального пандемического кризиса. Но наша решимость работать не покладая рук, плечом к плечу, для страны и народа, доверие и поддержка граждан придают нам оптимизм, мужество и силу в этом процессе максимальной ответственности. И гражданам необходимо знать, что они не остались одни перед лицом этого вызова, и что государство прилагает все усилия, чтобы защитить их, где бы они ни находились.

    Уверена, что у нас все получится, и мы успешно реализуем все прекрасные инициативы для развития страны и повышения благосостояния граждан. У нас только одна страна – Республика Молдова. Все наши мысли и заботы о ней и ее людях.

    С днем рождения, Республика Молдова!", передает moldpres.md.

     