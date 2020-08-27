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    • Усатый: Годы независимости стали временем демографической катастрофы

    27.08.2020 16:24 TVC21 Новости - Политика

    Примар Бельц поздравил жителей Молдовы с Днем независимости. К сожалению, независимость до сих пор остается только на бумаге, считает Ренато Усатый. На самом деле Молдове так и не удалось стать по-настоящему свободным и независимым государством.

    "Молдова — страна с богатой историей. Пройдя многовековой путь как самостоятельное княжество в Средние века и как часть Российской Империи в Новое время, как несколько республик в XX веке, сегодня существует в форме независимой Республики Молдова – государства, возникшего в результате распада Советского Союза", — написал примар города на своей личной странице в фейсбуке, передает btv.md

    Суверенитет, независимость — это огромная ценность, которую надо беречь, укреплять и передавать из поколения в поколение, отмечает Ренато Усатый.

    "К сожалению, мы, граждане Молдовы, отнеслись к нашему новому государству на удивление несерьезно, небрежно, как будто не понимая, зачем оно вообще нам нужно. Годы независимости стали временем профанации государственности, социально-экономического упадка, духовно-нравственной деградации, демографической катастрофы, исчезновения народа, утраты территорий, вырождения политической элиты. Последнее явление — главная причина других бед.

    30 лет разные чиновники больших и малых уровней поступали с Молдовой как оккупанты, они выкачивали из нее все соки, и в итоге мы живем в той ситуации, которую вы все знаете. Люди вынуждены уезжать за границу, бизнес задыхается, бюджетники получают нищенские зарплаты, на пенсию невозможно прожить. Мы не добились независимости и свободы от мафии и коррупционеров", — отмечает Ренато Усатый.

    По его мнению, борьба с коррупцией и государственной мафией — это не цель, а лишь средство для достижения цели.

    "Главная цель — повышение благосостояния людей, решение проблем экономики, образования, здравоохранения, сельского хозяйства", — подчеркивает примар Бельц.

    Должность президента, с сожалением отмечает Ренато Усатый, вместо того, чтобы стать символом государства, тоже стала символом коррупции и мафиозной системы.

    "Эту систему невозможно отремонтировать, ее можно только сломать, разрушить до основания, посадить в тюрьму тех, на ком она сегодня держится. Первым шагом к этой цели должны стать президентские выборы, а после них — досрочные выборы парламента, в результате чего в Молдове должна быть создана новая власть, для которой независимость будет не пустым звуком. Нам нужно объединяться, только так у нас может что-то получиться. Я хочу, чтобы моя страна процветала, чтоб мы все ею гордились. Самое мое большее желание, чтобы мой народ не только поздравляли с Днём независимости 27 августа. Я хочу, чтобы он эту независимость и свободу чувствовал каждый день", — заключил Ренато Усатый.

     