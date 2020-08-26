Додон: Период моего мандата был непростым, но мы с вызовами справились

Так начал свой отчет о деятельности за 3,5 года президент. Глава государства отметил, что многие провокации были впервые: олигархический режим, захвативший государство и поверженный в прошлом году, пандемия коронавируса, засуха.

"Оценки давать вам, уважаемые сограждане, но я думаю, что мы справились" – сказал он, передает aif.md

Игорь Додон отметил, что 3,5 года его мандата можно поделить на два этапа: до июня 2019-го года, который ознаменовался тотальным блокированием и борьбой между президентом с одной стороны и правительством и парламентом с другой, и с июня 2019-го по текущее время, который характеризуется эффективным сотрудничеством между всеми ветвями власти.

"Если на первом этапе я больше сосредоточился на внешней политике и контактах с гражданами, то на втором – на всём, что касается внутренней политики, на экономических и социальных инициативах, которые были поддержаны парламентом. Всё это время я старался проявлять характер, ответственность, уравновешенность, сохранять, уважать и продвигать наши традиционные ценности. Это принципиально для меня, и так будет и дальше" – сказал президент.

Напомним, сегодня Игорь Додон представляет отчет о деятельности за 3,5 года мандата.