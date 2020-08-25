Жиздан: Шашлык стал популярным методом для некоторых молдавских политиков

Депутат ДПМ Александр Жиздан прокомментировал выход из Демпартии членов ряда территориальных организаций.

«Шашлыки стали популярным методом для некоторых молдавских политиков, которые хотят быстро приобрести потенциальных сторонников в территории, особенно если эти сторонники являются членами парламентских партий с серьезным опытом и очень хорошими человеческими ресурсами.

Случайно или нет, но авторы печально известного барбекю во Флорештах, который проходил прошлой осенью: Евгений Никифорчук, Владимир Андронаке, Александру Вылку и Василе Ботнарь смогли повторить «свой успех», предложив щедрые порции шашлыка членам Территориальной организации ДПМ в Бричанах.

C назначением Михаила Гнатюка, председателя организации, на ответственную и хорошо оплачиваемую должность в компании Garile Auto Chisinau, принадлежащей Александру Вылку, 17 членов во главе с Михаилом Гнатюком заявили, что выходят из ДПМ», - прокомментировал ситуацию Жиздан, цитирует unimedia.info

Жиздан полагает, что не все члены ТО ДПМ в Бричанах участвовали в этом «празднике», и что громкое заявление покинувших партию не согласуется с мнением большинства коллег-демократов в Бричанах.

«Тем не менее, несомненно, понятие шашлык становится легендарным в молдавской политике, особенно если оно используется «служителями национальных интересов», такими как Никифорчук, Андронаке, Вылку и Ботнарь», - заключил Жиздан.

Демократ подчеркнул, что, несмотря на трудности, ДПМ уверенно идет по пути реформирования, чтобы стать настоящей европейской партией, ориентированной на интересы граждан страны.

Напомним, что вчера члены территориальной организации ДПМ из Бричан и Оргеева объявили о выходе из партии.