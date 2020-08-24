Кику: Если количество случаев COVID-19 увеличится – мы введем ограничения

Ситуацию с коронавирусом обсудило сегодня на еженедельном совещании руководство страны. Ион Кику отметил, что на прошлой неделе было зарегистрировано наибольшее количество новых случаев коронавируса за всё время пандемии.

Премьер выразил уверенность в том, что это связано с несоблюдением правил.

"Если так будет продолжаться, число новых случаев будет продолжать расти, мы будем вынуждены ввести некоторые ограничения" – сказал он.

Глава правительства также напомнил, что Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью разрешила возобновить деятельность с 1 сентября детским садам и школам, но при строгом соблюдении ранее разработанных инструкций.

Кроме того, с 1 сентября будет отменен режим самоизоляции для граждан, прибывающих в Молдову из стран “зеленой” зоны. Их список МИДЕИ опубликует на этой неделе, он будет регулярно обновляться.