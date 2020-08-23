Слусарь: Государство десятки лет ничего не делало для сельского хозяйства

Вице-председатель парламента РМ Александр Слусарь утверждает, что государство ничего не делало для сельского хозяйства на протяжении десятилетий.

Об этом Слусарь заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковской.

"Кто не хочет поддерживать свое сельское хозяйство и села, будет поддерживать чужие. Это аксиома, которую усвоили первыми страны европейского союза. Единая сельскохозяйственная политика Европейского союза существует с 1957 года, когда Европа тоже была в руинах. Они поняли, что нужно поддерживать свое сельское хозяйство. В 2000-х годах и сегодня почти половина бюджета Евросоюза расходуется на сельское хозяйство. У нас расходуется только около 2%", - отметил Слусарь, пишет point.md.

Политик отметил, что сельское хозяйство Европы никогда не было бы таким, если бы с 1957 года не проводилась подобная политика.

"Мы почти 30 лет живем в независимом государстве, каждый год или раз в два года происходит засуха. Такой засухи, как в этом году, не было 30 лет, и я думаю, что это не последняя засуха. Что государство сделало за 30 лет, чтобы решить проблему ирригации? Мы разрушили все системы. Поливается лишь 3% земли. В страховании государство тоже ничего не сделало, оно не учитывает опыт Европы и Румынии", - отметил Слусарь.