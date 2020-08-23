Николай Паскару: Юрий Лянкэ должен сидеть в тюрьме

Бывший премьер-министр Юрий Лянкэ должен сидеть в тюрьме как один из участников "кражи миллиарда" из банков. Такое мнение высказал депутат парламента от Партии социалистов Николай Паскару в программе «Главное».

В ходе передачи его оппонент, вице-спикер парламента от Платформы DA Александр Слусарь сказал, что протестующие фермеры, пострадавшие от засухи, с обидой подчеркивают, что якобы для спасения банковской системы раньше власти выделили 14 млрд леев, а сейчас не могут дать аграриям дополнительные 200 млн леев, о которых те просят, передает noi.md

"Когда вы говорите, что Майя Санду и Юрий Лянкэ дали деньги банкам, забрали деньги с резервного фонда, чтобы спасти банки, то в этом участвовала и лидер PAS Майя Cанду, с которой вы были вместе в блоке ACUM. Я думаю, что Лянкэ должен сидеть в тюрьме за то, что тогда забрали деньги из Резервного фонда якобы для спасения банков...", - отметил Николай Паскару.

Он также указал на то, что возглавляемая Александром Слусарем парламентская комиссия по расследованию "кражи миллиарда" уже фактически закрыла тему "кражи миллиарда", а нынешняя оппозиция готова была голосовать с главным фигурантом дела Шором за снятие правительства Иона Кику.