Нэстасе о Санду: Она не сдержала своего слова

Лидер ППДП Андрей Нэстасе сожалеет, что Партия действия и солидарности Майи Санду не поддержит его на президентских выборах в этом году, хотя в 2019 году она обещала сделать это.

Заявление было сделано в эфире одного частного телеканала, передает noi.md

«В 2019 году Майя Санду обещала поддержать меня на президентских выборах, если ППДП поддержит ее кандидатуру на пост премьер-министра. Она не сдержала своего слова. Политик, обманувший другого политика, непременно обманет и народ», – подчеркнул Андрей Нэстасе.

В той же передаче лидер ППДП сказал, что он выиграл бы президентские выборы в 2016 году, если бы Майя Санду не настояла на своей кандидатуре. «Все знают, что я бы выиграл президентские выборы в 2016 году, но тогда, к сожалению, Майя Санду меня не поддержала», – отметил лидер ППДП.

Он добавил, что не исключает сотрудничества с ПДС и ЛДПМ, поскольку обе партии являются проевропейскими.