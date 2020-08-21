Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гречаный: Мы выступаем за мотивацию легальной миграции с возвращением граждан

    21.08.2020 13:27 TVC21 Новости - Политика

    В своей миграционной политике Республика Молдова уделяет особое внимание мерам по возвращению граждан домой. Об этом заявила председатель парламента Зинаида Гречаный на пятой Всемирной конференции председателей парламента.

    По ее словам, в этом процессе на первом месте заложено создание привлекательных условий для лиц, выехавших за границу на учебу, на основе двусторонних соглашений между Молдовой и другими государствами. „На уровне программных документов Республика Молдова выступает за мотивацию законной миграции с последующим возвращением граждан”, - заявила Зинаида Гречаный, передает ipn.md

    Председатель парламента подчеркнула, что в процессе внедрения находятся национальные программы по созданию возможностей для освоения знаний, навыков и финансовых ресурсов, накопленных трудовыми мигрантами. В то же время Зинаида Гречаный сообщила, что Правительство Республики Молдова прилагает усилия для переговоров и заключения двусторонних соглашений о регулировании трудоустройства молдавских граждан за рубежом.

    „Считаю, что страны назначения мигрантов должны уделять больше внимания теме инвестиций в экономическое развитие, инфраструктуру и безопасность стран происхождения. Только так наши совместные усилия будут решаться с положительными социальными результатами во всем мире. Я часто слышу от своих коллег и друзей из других стран слова похвалы о молдаванах. Наша задача - создать такие условия, в которых они захотели бы вернуться домой”, - сказала она.

    По словам председателя парламента, около 60% трудовых мигрантов - это люди со средним образованием. „Хотя люди с высшим образованием менее вовлечены в процесс трудовой миграции, однако в последние годы наблюдается тенденция роста и в рамках этой группы. Власти Республики Молдова рассматривают миграцию в контексте эффективного управления миграционными потоками, которые способствовали бы легальной миграции молдаван и их возвращению, воссоединению семей, применению накопленных знаний и навыков для развития сел и городов”, - отметила Зинаида Гречаный.

    Председатель законодательного форума отметила, что трудовая миграция стала наиболее распространённым типом миграции и призвала международное сообщество к более тесному сотрудничеству между странами происхождения, транзита и назначения.

    Около миллиона граждан Республики Молдова являются мигрантами, и которые в настоящее время находятся почти в 45 странах мира. Что касается трудовой миграции, то это число составляет 325 тыс. граждан, а основными странами назначения являются Российская Федерация, Италия и Израиль.

     