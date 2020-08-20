Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нэстасе просит Генеральную прокуратуру привлечь Кику к уголовной ответственности

    20.08.2020 14:25 TVC21 Новости - Политика

    Лидер партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе заявил, что подаст жалобу на имя премьер-министра Иона Кику в Генеральную прокуратуру (ГП). Он просит призвать Кику к уголовной ответственности после его угроз фермерам.

    «Он осмеливается угрожать фермерам, которые продолжат протестовать, невыдачей субсидии. Он осмеливается подрывать свободу слова, он также подрывает демократию и верховенство закона. Кику должен уйти. Я подам жалобу в прокуратуру и попрошу провести расследование в рамках его злоупотреблений, которые он совершает в отношении граждан», - сказал Андрей Нэстасе, требуя и отставки министра сельского хозяйства Иона Пержу, передает agora.md

    Напомним, что правительство выделило из государственного интервенционного фонда 100 миллионов леев Министерству сельского хозяйства на поддержку сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи в этом году. Также с этой целью правительство увеличило со 100 миллионов леев до 200 миллионов леев средства, выделенные из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности. Таким образом, кабмин выделит фермерам 300 млн леев на компенсацию потерь по зерновым культурам первой группы.

     