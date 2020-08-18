Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дьяков: Сейчас сезон уходов – уходят, возвращаются. Это прискорбно

    18.08.2020 10:51 TVC21 Новости - Политика

    Председатель парламентской фракции ДПМ Дмитрий Дьяков выразил сожаление в связи с тем, что члены территориальной организации Флорешт покинули Демократическую партию. 

    Дьяков заявил, что ДПМ пережила еще более тяжелые времена, и все вернется в норму. 

    «Сейчас сезон уходов. Уходят, возвращаются. Это прискорбно. Отчасти этот процесс субъективен. Надеюсь, страсти успокоятся. Поговорим с людьми, попробуем их убедить», - сказал Дьяков.

    На вопрос, есть ли какие-либо сигналы, что партию хотели бы покинуть члены других территориальных организаций, Дьяков отвечает отрицательно: «У нас - нет. Были эти два района, где и пресса, и все оказывали всяческое давление». 

    Дьякова также спросили об исключении Евгения Никифорчука из ДПМ. Председатель фракции демократов заявил, что Никифорчук не подавал заявления о выходе из партии, он был исключен в связи с рядом разногласий. 

    «Заявления не было, были дискуссии, некоторые разногласия. Мы это решим. Было влияние, возможно, связанное с другими событиями. Демократическая партия пережила и более сложные времена. Я разговаривал с людьми из Кагула, с некоторыми людьми из Флорешт. Они не так сильно настроены против ДПМ, чтобы мы не могли с ними разговаривать и договариваться», – отметил Дмитрий Дьяков. 

    Напоминаем, что члены территориальной организации Демократической партии Флорешт объявили о выходе из партии. Они подписали совместное письмо, в котором осудили «достойные сожаления» события в ДПМ и выразили недоверие оставшемуся руководству партии.

     