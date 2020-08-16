Влад Филат избран председателем Либерально-демократической партии Молдовы

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Влад Филат был переизбран председателем Либерально-демократической партии Молдовы на состоявшемся сегодня, 16 августа, внеочередном съезде партии. Об этом сообщил вице-председатель партии Александру Бужорян на своей странице в Facebook.

«Влад Филат избран на Съезде ЛДПМ председателем созданной им партии! С возвращением, господин председатель!», написал Бужорян.

Напомним, Влад Филат был досрочно освобожден из заключения после осуждения на девять лет лишения свободы за торговлю влиянием и пассивную коррупцию. Бывший премьер-министр был арестован в 2015 году после доносов, сделанных Иланом Шором, передает agora.md.

Второе уголовное дело, возбужденное на его имя, находится на рассмотрении в Кишиневском суде. По данному делу Филата обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Бывший премьер-министр не признает себя виновным.