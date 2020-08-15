Кику: Организатор протеста получил от государства субсидии на миллионы леев

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Премьер-министр Ион Кику не перестает размышлять о том, насколько обосновано блокирование дорог манифестантами и приводит в соцсетях данные об одном из организаторов акции протеста, представителе Платформы DA из Штефан-Водэ.

Он управляет 895 га сельхозугодий, передает infotag.md

Глава правительства отмечает, что все уплаченные фермером налоги за 2015-2020 гг. составили 1,098 млн леев, а сумма полученных субсидий от государства - 2,263 млн.

"Разница между тем, сколько он дал государству и сколько получил от него - 1,165 млн лев. Ни один год не дал больше государству, чем получил. А сейчас этот активист Платформы DA перекрывает дороги, чтобы те люди и экономические агенты, которые поддерживали его годами, не могли нормально ездить и работать", - обратил внимание Кику

Он напомнил, что вчера встречался с фермерами из районов Штефан-Водэ, Кэушень и Кагул.

"Они действительно попали в очень сложную ситуацию и нуждаются в помощи. И мы ее предоставим, в зависимости от возможностей бюджета и государства", - заверил премьер.

Хотя премьер-министр не назвал фермера, судя по всему, речь идет об Андрее Дынга, который является одним из организаторов похода фермеров на Кишинев.